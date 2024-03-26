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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı Ocak ayında %2 arttı

Salı, 26 Mart 2024 09:22:18 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %2 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %26,3 artışla 12.564 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 22,6 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 19,4 milyon $’a kıyasla 22,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 1.926 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 2.088 mt’a kıyasla 2.373 mt ile Almanya oldu. Almanya’yı, 2.042 mt ile İspanya, 1.965 mt ile Kanada, 1.659 mt ile Meksika ve 1.592 mt ile İtalya takip etti.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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