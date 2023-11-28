ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı Eylül ayında %29,4 düştü

Salı, 28 Kasım 2023 09:59:43 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %29,4 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %17,4 artışla 7.507 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 20,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 13,7 milyon $’a kıyasla 15,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ithal ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 1.694 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 1.828 mt’a kıyasla 1.842 mt ile Almanya oldu. Almanya’yı 1.549 mt ile Kanada, 1.088 mt ile Meksika ve 1.029 mt ile İtalya takip etti.