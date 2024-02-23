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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı Aralık ayında %45,8 arttı

Cuma, 23 Şubat 2024 09:18:35 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %45,8 ve 2022’nin aynı ayına kıyasla %53,2 artışla 12.315 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 17,5 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 16,1 milyon $’a kıyasla 22,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 869 mt’a ve 2022’nin aynı ayında kaydedilen 2.870 mt’a kıyasla 3.862 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 1.926 mt ile Almanya, 1.556 mt ile Meksika, 1.426 mt ile Kanada ve 1.191 mt ile İspanya takip etti.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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