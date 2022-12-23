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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Ekim ayında %10,1 düştü

Cuma, 23 Aralık 2022 09:27:40 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %010,1 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %1,1 düşüşle 12.052 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 32,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 25,9 milyon $’a kıyasla 27,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 6.880 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 7.069 mt’a kıyasla 6.173 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.755 mt ile Meksika takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.

 

 


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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