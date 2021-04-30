ABD’nin sıcak sac ithalatı Mart ayında %12,8 düştü

Cuma, 30 Nisan 2021 09:49:45 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Mart ayında ABD’nin sıcak sac ithalatı Şubat ayına kıyasla %12,8 düşüşle ve geçen yılın Mart ayına kıyasla %40,7 artışla 172.421 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri ise Şubat ayında kaydedilen 143,7 milyon $ ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen 73,7 milyon $’a kıyasla 140,7 milyon $ oldu.

Mart ayında, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında yapılan 85.173 mt ve geçen yılın Mart ayında yapılan 85.266 mt’a kıyasla 118.050 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 34.853 mt ile Güney Kore, 6.839 mt ile Japonya, 5.206 mt ile Almanya ve 1.928 mt ile İsveç takip etti.