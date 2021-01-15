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ABD’nin sıcak sac ihracatı Kasım ayında %33,2 azaldı

Cuma, 15 Ocak 2021 09:49:39 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu verilerine dayanılarak açıklanan verilere göre, 2020 yılının Kasım ayında ABD’nin sıcak sac ihracatı Ekim ayına göre %33,2 düşüş ve önceki yılın Kasım ayına kıyasla %45,2 artışla 59.956 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri ise Ekim ayında kaydedilen 63,7 milyon $’a ve 2019 yılının Kasım ayında kaydedilen 35,8 milyon $’a kıyasla 46,5 milyon $ oldu.

Kasım ayında, ABD’nin en fazla sıcak sac ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında yapılan 75.145 mt’a ve 2019’un Kasım ayında yapılan 30.519 mt’a kıyasla 48.281 mt ihracat yapılan Meksika oldu. Meksika’yı 11.495 mt ile Kanada izledi. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda sıcak sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: yassı ürünler  ABD  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  ticaret  sıcak haddelenmiş  |  benzer haberler »


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