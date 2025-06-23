ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı Nisan'da aylık %28,6 düşüş kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Nisan ayında ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı, bir önceki aya kıyasla %28,6 ve yıllık %53,5 düşüşle 85.971 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 86,6 milyon $’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 165,7 milyon $’a kıyasla 62,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 52.455 mt’a ve 2024’ün Nisan ayında kaydedilen 71.964 mt’a kıyasla 39.136 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 23.955 mt ile Güney Kore, 10.923 mt ile Japonya, 3.286 mt ile Hollanda ve 3.350 mt ile Brezilya takip etti.