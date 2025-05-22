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ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı Mart’ta aylık %11,5 azaldı

Perşembe, 22 Mayıs 2025 10:22:33 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Mart ayında ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı, bir önceki aya kıyasla %11,5 ve yıllık %36,6 düşüşle 120.472 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 101,6 milyon $’a ve 2024 yılının Mart ayında kaydedilen 166,1 milyon $’a kıyasla 88,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 59.099 mt’a ve 2024’ün Mart ayında kaydedilen 73.438 mt’a kıyasla 52.455 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 37.341 mt ile Güney Kore, 10.073 mt ile Japonya Kore, 9.011 mt ile Meksika ve 5.235 mt ile Brezilya takip etti.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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