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ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Ekim’de aylık %3,9 azaldı

Pazartesi, 23 Aralık 2024 10:10:41 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %3,9 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %2,2 artışla 27.644 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 47,8 milyon $’a ve 2023 yılının Ekim ayında kaydedilen 49,8 milyon $’a kıyasla 45,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 15.857 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 15.170 mt’a kıyasla 14.376 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 9.667 mt ile Kanada takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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