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ABD’nin inşaat harcamaları Mart ayında %0,2 arttı

Salı, 04 Mayıs 2021 13:52:07 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Mart ayı verileri eklendiğinde, ABD’de inşaata yönelik yapılan harcamanın yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,51 trilyon $ seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu oran, revize edilmiş Şubat ayı tahmininin %0,2 üstünde yer alırken, 2020 yılının Mart ayında kaydedilen 1,43 trilyon $ tahmininin %5,3 üstünde bulunuyor.

Bu yılın ilk üç ayında ise, inşaata yönelik harcamalar geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 314,1 milyar $’a kıyasla %4,5 artışla 328,3 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Mart ayı verileri eklendiğinde, özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,16 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran revize edilmiş Şubat ayı tahminlerinin %0,7 üstünde bulunuyor. Konut inşaatı mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 725,2 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran revize edilmiş Şubat ayı tahmininin %1,7 üstünde yer alıyor. Söz konusu ayda, konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Şubat ayı tahminlerinin %0,9 altında yer alarak 444 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Mart ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Şubat ayı tahminlerinin %1,5 altında yer alarak 343,9 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Şubat ayı tahminlerine kıyasla %2 düşüşle 85,3 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu inşaatı harcamalarının mevsimsel etkilerden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Şubat ayı tahminlerinin %2,2 altında yer alarak 98,8 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  inşaat  ekonomi  |  benzer haberler »


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