ABD’nin inşaat demiri ithalatı Ekim’de aylık %56,4 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %56,4 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %8,2 düşüşle 87.770 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 26,3 milyon $’a ve 2023’ün Ekim ayında kaydedilen 56,5 milyon $’a kıyasla 26,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, 30.031 mt ile Cezayir oldu. Cezayir’i, 17.997 mt ile Vietnam, 8.180 mt ile Meksika, 6.556 ile Portekiz ve 6.366 mt ile Ukrayna takip etti.