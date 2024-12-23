 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Ekim’de aylık %56,4 arttı

Pazartesi, 23 Aralık 2024 10:22:48 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %56,4 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %8,2 düşüşle 87.770 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 26,3 milyon $’a ve 2023’ün Ekim ayında kaydedilen 56,5 milyon $’a kıyasla 26,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, 30.031 mt ile Cezayir oldu. Cezayir’i, 17.997 mt ile Vietnam, 8.180 mt ile Meksika, 6.556 ile Portekiz ve 6.366 mt ile Ukrayna takip etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 24 Aralık 2024

24 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir 2025’in ilk çeyreği için satış miktarlarını açıkladı

24 Ara | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık ortasında %2 düştü

24 Ara | Çelik Haberler

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Aralık ortasında %1,1 yükseldi

24 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ekim’de aylık %5,4 azaldı

24 Ara | Çelik Haberler

BAE’li Emsteel yüksek tüketim sayesinde Ocak ayı inşaat demiri fiyatlarını yukarı çekti

23 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de spot inşaat demiri fiyatları farklı seyirler izliyor

23 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları cansız talep nedeniyle yıl sonuna doğru düştü

23 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 23 Aralık 2024

23 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Kar-Demir FESCON teknolojisiyle enerji verimliliğini artırdı

23 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis