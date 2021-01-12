ABD’nin hurda ihracatı Kasım ayında hafifçe düştü

Salı, 12 Ocak 2021 10:58:58 (GMT+3) | San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun verilerine göre, 2020 yılının Kasım ayında, ABD'nin demir çelik hurda ihracatı aylık %0,4 ve yıllık %0,1 düşüşle 1.485.712 mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında, ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %6,1 ve yıllık %20,1 düşüş göstererek 342.855 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, Türkiye’yi 222.059 mt ile Meksika, 131.989 mt ile Bangladeş, 128.008 mt ile Hindistan ve 118.391 mt ile Tayvan izledi.

Aynı ayda, ABD’nin demir çelik hurda ihracatının değeri ise aylık %5 düşüş ve yıllık %6,6 artışla 462,5 milyon $ oldu.