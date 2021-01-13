ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı Kasım ayında %9,5 düştü

Çarşamba, 13 Ocak 2021 10:26:19 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı 2020 yılı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %9,5 ve 2019 yılı Kasım ayına kıyasla %4,8 düşüşle 100.865 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 114 milyon $ ve önceki yıl Kasım ayında kaydedilen 115,1 milyon $’a kıyasla 103,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ve şerit ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 63.834 mt ve 2019 yılı Kasım ayında kaydedilen 59.269 mt’a kıyasla 60.832 mt ile Kanada olarak kaydedildi. Kanada’yı 38.309 mt ile Meksika takip etti. Kasım ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üstü galvanizli sac ve şerit ihraç ettiği başka önemli destinasyonlar olmadı.