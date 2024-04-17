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ABD’nin filmaşin ithalatı Şubat ayında %5,5 düştü

Çarşamba, 17 Nisan 2024 09:38:40 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %5,5 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %7,3 artışla 75.315 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 70,4 milyon $’a ve 2023 yılının Şubat ayında kaydedilen 67,1 milyon $’a kıyasla 69,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 31.533 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 24.902 mt’a kıyasla 34.154 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 13.751 mt ile Ukrayna, 8.459 mt ile Mısır, 8.037 mt ile Japonya ve 4.523 mt ile Brezilya takip etti.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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