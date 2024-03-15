﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin filmaşin ithalatı Ocak ayında %15,4 arttı

Cuma, 15 Mart 2024 09:22:01 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %15,4 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %14,8 artışla 79.739 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 61,9 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 74,4 milyon $’a kıyasla 70,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 30.283 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 26.242 mt’a kıyasla 31.533 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 14.665 mt ile Polonya, 10.789 mt ile Brezilya, 8.058 mt ile Japonya ve 6.543 mt ile Malezya takip etti.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

İskenderun’da bir üretici inşaat demiri fiyatını düşürdü

15 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Güney Avrupa uzun mamul piyasasında talep yetersiz, fiyatlar düşüyor

15 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Tayvan yerel piyasasında filmaşin fiyatları - 11. Hafta, 2024

15 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya’da yerel uzun mamul fiyatları güçlü talebin desteğiyle değişmedi

14 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya çıkışlı filmaşin fiyatları düşerken Çin’deki üretim kısıtlamaları aşağı yönlü hareketi durdurabilir

14 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de temel nihai mamul stokları Mart başında %4 arttı

14 Mar | Çelik Haberler

Brezilya’nın filmaşin ihracatı Şubat ayında düştü

14 Mar | Çelik Haberler

Türkiye çıkışlı inşaat demiri fiyatları yatay seyretse de baskı devam ediyor

13 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de resmi yerel filmaşin fiyatları çoğunlukla yatay

12 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da bir üretici inşaat demiri fiyatını revize etti

12 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük