ABD’nin filmaşin ithalatı Ocak ayında %15,4 arttı

Cuma, 15 Mart 2024 09:22:01 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %15,4 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %14,8 artışla 79.739 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 61,9 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 74,4 milyon $’a kıyasla 70,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 30.283 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 26.242 mt’a kıyasla 31.533 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 14.665 mt ile Polonya, 10.789 mt ile Brezilya, 8.058 mt ile Japonya ve 6.543 mt ile Malezya takip etti.