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ABD’nin filmaşin ithalatı Kasım ayında %22,2 düştü

Cuma, 19 Ocak 2024 09:13:56 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %22,2 düşüş ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %8,6 artışla 69.199 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 73,9 milyon $’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 72,6 milyon $’a kıyasla 60,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 37.243 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 20.003 mt’a kıyasla 28.701 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 19.999 mt ile Ukrayna, 7.888 mt ile Japonya, 4.064 mt ile Almanya ve 3.966 mt ile Brezilya takip etti.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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