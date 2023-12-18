ABD’nin filmaşin ithalatı Ekim ayında %80,7 yükseldi

Pazartesi, 18 Aralık 2023 09:19:08 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %39,5 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %80,7 artışla 88.979 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 47,8 milyon $’a ve 2022 yılının Ekim ayında kaydedilen 75,3 milyon $’a kıyasla 73,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 24.448 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 27.179 mt’a kıyasla 37.243 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 19.984 mt ile Cezayir, 14.523 mt ile Japonya, 7.621 mt ile Brezilya ve 3.331 mt ile Almanya takip etti.