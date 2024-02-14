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ABD’nin filmaşin ithalatı Aralık ayında %0,7 düştü

Çarşamba, 14 Şubat 2024 08:17:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %0,7 düşüş ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %14,6 artışla 43.906 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 60,6 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 63,7 milyon $’a kıyasla 61,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 28.701 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 16.857 mt’a kıyasla 30.283 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 14.105 mt ile Brezilya, 9.787 mt ile Japonya ve 5.901 mt ile Yunanistan takip etti.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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