ABD’nin dış ticaret açığı Ağustos ayında 73,3 milyar $’a çıktı

Çarşamba, 06 Ekim 2021 10:19:40 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 70,3 milyar $’a kıyasla 2,9 milyar $ artışla 73,3 milyar $’a çıktığını açıkladı.

Söz konusu ayda, ülkenin ihracatı, Temmuz ayına kıyasla 1 milyar $ artışla 213,7 milyar $; ithalatı ise Temmuz ayına kıyasla 4 milyar $ artışla 287 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.

Mal ve hizmet ticareti açığındaki artış, Ağustos ayında, mal ticareti açığının 1,6 milyar $ artışla 89,4 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 1,4 milyar $ düşüşle 16,2 milyar $ olmasından kaynaklandı.

Bu yılın başından Ağustos ayına kadar olan dönemde, mal ve hizmet ticaretindeki açık, 2020 yılının aynı dönemindeki açığın 140,8 milyar $ veya %33,7 üzerinde yer aldı. İhracat, 244,3 milyar $ veya %17,5, ithalat ise 385,1 milyar $ veya %21,2 artış kaydetti.

Ağustos ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (5,7 milyar $), Hong Kong (2,2 milyar $), Brezilya (2,1 milyar $), Singapur (1 milyar $) ve İngiltere (800 milyon $) ile yapılan ticarette fazlalık verildi.

Öte yandan, Çin (28,1 milyar $), Avrupa Birliği (19,3 milyar $), Meksika (6,6 milyar $), Almanya (5,8 milyar $), Japonya (5,6 milyar $), Kanada (5,1 milyar $), Tayvan (3,6 milyar $), Güney Kore (3,1 milyar $), İtalya (3,1 milyar $), Hindistan (3 milyar $), Fransa (1,4 milyar $) ve Suudi Arabistan (600 milyon $) ile yapılan ticarette ise açık verildi.