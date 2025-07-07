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ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları 2025’in Mayıs ayında %1 arttı

Pazartesi, 07 Temmuz 2025 10:23:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, bu yılın Mayıs ayında ABD'li çelik tesislerinden bir önceki ay kaydedilen 6.877.036 mt’a kıyasla %1 düşüş ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 6.741.472 mt’a kıyasla %1 artışla 6.810.552 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Ocak-Mayıs döneminde ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar 2024’ün aynı döneminde kaydedilen 33.209.807 mt’a kıyasla %1,9 artışla 33.824.645 mt oldu.

Yılın ilk beş ayında yapılan sevkiyatlar, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla soğuk rulo sac için %1 artış, korozyona dayanıklı sac için %1 düşüş ve sıcak rulo sac için %2 düşüş kaydedildiğini gösteriyor.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika 

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