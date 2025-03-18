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ABD’li imalatçılardan Brezilya’nın ihracatına karşı uyarı

Salı, 18 Mart 2025 11:14:35 (GMT+3)   |   Sao Paulo

ABD Çelik İmalatçıları Birliği (SMA) Başkanı Philip Bell, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'e gönderdiği bir yazıda Brezilya hükümetinin yerel çelik sektörüne güçlü bir teşvik sağladığını ifade etti.

ABD Ticaret Temsilciliğinin diğer ülkelerdeki haksız ticari uygulamaları değerlendirmek için başlattığı açık çağrıyı yanıtlayan Bell, Brezilya için “Güney Amerika’nın Çin’i” ifadesini kullandı.

Bell’e göre Brezilya yıllık 50,9 milyon mt çelik üretim kapasitesine sahip olsa da 2023 yılında yalnızca 31,8 milyon mt çelik üretti. Bell, ülkenin atıl kapasitesine rağmen kapasite artırmak için 100 milyar BRL (18 milyar $) yatırım yapmayı planladığına dikkat çekti.

Bununla birlikte Brezilya’nın ortalama %12,6 ithalat vergisi aldığı ve bazı ürünlerde bu verginin %20’ye, hatta %35’e kadar çıkabildiğinin ve Brezilya limanlarını kullanan sevkiyat şirketlerinden alınan navlun vergilerinin altını çizdi.

Bell, Brezilya kalkınma bankası BNDES’in yerel çelik sektörüne devlet destekli kredi sağladığını belirtti.

Geçtiğimiz yıl ABD'nin slab ithalatının %70’inin Brezilya’dan geldiğini söyleyen Bell, Brezilya'nın gereğinden fazla slab arzı olduğuna işaret etti.


Etiketler: Slab Yarı Mamul Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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