ABD'li Hybar yeni elektrik ark ocaklı tesisinde ilk inşaat demirini üretti

ABD merkezli Hybar LLC, Arkansas, Osceola’da bulunan yeni elektrik ark ocaklı çelik tesisinde ilk inşaat demirini ürettiğini açıkladı. İnşaat demiri, şirketin 1.300 dönümlük inşaat sahasında temel atmasından 22 ay sonra üretildi.

Hybar, hem çubuk hem de nervürlü formda olmak üzere yılda 700.000 mt’un üzerinde 3-18 çapında inşaat demiri üretmeyi planlıyor. Şirketin inşaat demiri, Mississippi, Tennessee, Ohio ve Arkansas Nehirleri’nde mavnayla; BNSF Railway Company ve diğer demir yolu ağlarında trenle; doğu-batı ve kuzey-güney yönündeki otoyollarda kamyonla taşınacak.

Şirket, önümüzdeki ay 105 tonluk elektrik ark ocağını ve sürekli döküm makinesini devreye alma çalışmalarına başlamayı ve haddeleme tesisini devreye alma çalışmalarını tamamlamayı planlıyor.