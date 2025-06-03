 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD'li...

ABD'li Hybar yeni elektrik ark ocaklı tesisinde ilk inşaat demirini üretti

Salı, 03 Haziran 2025 11:27:34 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD merkezli Hybar LLC, Arkansas, Osceola’da bulunan yeni elektrik ark ocaklı çelik tesisinde ilk inşaat demirini ürettiğini açıkladı. İnşaat demiri, şirketin 1.300 dönümlük inşaat sahasında temel atmasından 22 ay sonra üretildi.

Hybar, hem çubuk hem de nervürlü formda olmak üzere yılda 700.000 mt’un üzerinde 3-18 çapında inşaat demiri üretmeyi planlıyor. Şirketin inşaat demiri, Mississippi, Tennessee, Ohio ve Arkansas Nehirleri’nde mavnayla; BNSF Railway Company ve diğer demir yolu ağlarında trenle; doğu-batı ve kuzey-güney yönündeki otoyollarda kamyonla taşınacak.

Şirket, önümüzdeki ay 105 tonluk elektrik ark ocağını ve sürekli döküm makinesini devreye alma çalışmalarına başlamayı ve haddeleme tesisini devreye alma çalışmalarını tamamlamayı planlıyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan yerel inşaat demiri piyasası zayıflayan talebin baskısı altında, fiyat artışları başarılı olamıyor

03 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 3 Haziran

03 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Shagang Group Haziran başı için yerel inşaat demiri fiyatını 7$/mt aşağı çekti

03 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir’in Mayıs sevkiyatları rekor seviyeye ulaştı

02 Haz | Çelik Haberler

Tayvan yerel piyasasında inşaat demiri fiyatları - 22. Hafta, 2025

30 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Avrupa uzun mamul piyasası durgun, yaz aylarının yaklaşmasıyla fiyatlar gevşedi

30 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya inşaat demiri piyasası Çin’deki olumsuz görünüm nedeniyle aşağı yönlü

30 May | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de yerel inşaat demiri ve filmaşin fiyatları değişmedi

30 May | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de ithal uzun mamul fiyatları ithal alımlar, cansız talep ve hurdada beklenen düşüşle gevşedi

30 May | Uzun Ürünler ve Kütük

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 19-25 Mayıs döneminde geriledi

30 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis