ABD’deki liman grevi konteyner bazlı hammadde ve nihai mamul ithalatını etkileyecek

SteelOrbis’e konuşan çelik sektörü uzmanları, Uluslararası Liman İşçileri Birliği’nin 1 Ekim’de ABD’nin Doğu Kıyısı ve Körfez Kıyısı limanlarında düzenleyeceği işçi grevinin konteyner bazlı hammadde ve nihai mamul ithalatını önemli ölçüde etkileyeceğini, inşaat demiri gibi uzun mamul ithalatında ise kayda değer bir değişiklik olmayacağını ifade etti.

Hurda piyasasından bir kaynak, ihracatçıların sendikalı limanları atlatmak için normalde kullandıkları konteyner bazlı sevkiyatlar yerine dökme hurda ihraç edeceğini söyledi.

Çoğu sevkiyat şirketi konteyner bazlı ürün sevkiyatlarını grevden etkilenmeyen Batı Kıyısı limanlarına yönlendirdiği için demir yolu üzerinden yapılacak teslimatlarda gecikme bekleniyor.

Bir gün ile iki hafta arasında sürecek olan grevin günlük yaklaşık 5 milyar $’a mal olacağı konuşuluyor.

Son raporlara göre grevin devam ettiği her gün için limanlara ulaşamayan gemilerin işlemlerini tamamlaması 4 ila 6 gün uzayacak. Long Beach ve Los Angeles limanlarına giriş yapmayı bekleyen konteynerlerin bekleme süresi şimdiden 9 gün olarak kaydedildi.

Hurda piyasasından SteelOrbis’e konuşan bir kaynak, “Grevin söylendiği kadar büyük bir olay olduğunu düşünüyorum. Hurda piyasasında çok mevzubahis edilen bir konu olmadığı için en fazla bir ya da iki gün sürecek ve işçiler yeniden işe başlamak zorunda kalacaktır. Bununla birlikte ucuz Çin çıkışlı kütük alternatif olarak tercih edildiği için dış piyasalarda konteyner bazlı hurda talebi de çok zayıf,” ifadelerini kullandı.

Küresel kütük piyasasında genel beklentiler, 23 Eylül tarihinde Çin’de görülen sert artışın ardından önemli ölçüde iyileşmişti. Bununla birlikte Ekim ayına yönelik görünüm de olumlu.