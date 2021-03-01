ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken, Kanada’da düştü

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 26 Şubat tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı beş adet artışla 402 adet seviyesinde kaldı. Doğal gaz sondaj kuleleri sayısı bir adet artışla 92 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise dört adet artarak 3009 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı geçen yılın aynı haftasına göre 388 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber, 26 Şubat tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı dokuz adet düşerek 163 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 77 adet düşüş kaydetmiş oldu.