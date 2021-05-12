ABD yedi ülkeden ithal ön gerilmeli beton teline yönelik zarar tespit etti

Çarşamba, 12 Mayıs 2021 10:03:35 (GMT+3) | San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun yaptığı açıklamada, Endonezya, İtalya, Malezya, Güney Afrika, İspanya, Tunus ve Ukrayna’dan ithal edilen ön gerilmeli beton telinin, olması gerekenden daha ucuza satıldığı için ülkenin sanayisine maddi zarar verdiği belirtildi.

Komisyon’un kararı sonucunda, ABD Ticaret Bakanlığı’nın, Endonezya, İtalya, Malezya, Güney Afrika, İspanya, Tunus ve Ukrayna’dan ithal edilecek gerilmeli beton tele antidamping vergisi uygulamasına karar verildi.

Ayrıca, Komisyon, söz konusu mamulün Endonezya’dan ithalatına ilişkin kritik şartlar bulunmadığına dair bulgular etti. Bunun sonucunda, Endonezya’dan yapılan ithalat geriye dönük antidamping vergisine tabi olmayacak.