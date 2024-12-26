ABD yedi ülkeden ithal inşaat demirine antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

ABD Ticaret Bakanlığı, Belarus, Çin, Endonezya, Letonya, Moldova, Polonya ve Ukrayna’dan ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, söz konusu yedi ülkeden ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin tekrarına veya devamına ve yerel sektörde maddi hasara yol açabileceğini belirledi. Ağırlıklı ortalama damping marjı Belarus için %114,53, Çin için %133, Endonezya için %60,46 ve %71,01, Letonya için %17,21, Moldova için %232,86, Polonya için %47,13 ile %52,07 ve Ukrayna için %41,69 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7214.20.00, 7228.30.8050, 7222.11.0050, 7222.30.0000, 7228.60.6000 ve 7228.20.1000 kodları altında yer alıyor.