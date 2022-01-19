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ABD ve İngiltere’nin 232. Madde vergilerine yönelik görüşmelere yakın zamanda başlaması bekleniyor

Çarşamba, 19 Ocak 2022 16:39:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, ABD ve İngiltere’nin ticaret bakanlarının ABD’nin çelik ve alüminyum ürünlere uyguladığı 232. Madde vergilerine yönelik görüşmelere yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Görüşmelerin ülkeler arasındaki ticari anlaşmazlıkları çözmesi amaçlanıyor, ancak toplantıda görüşmelere ilişkin plan ve nihai anlaşma için bir son tarih açıklanması beklenmiyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, geçtiğimiz hafta ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, zamanı geldiğinde İngiltere ile 232. Madde vergilerine yönelik görüşmeler yapacağını belirtmişti.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  İngiltere  Section 232  |  benzer haberler »


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