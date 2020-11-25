ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

Çarşamba, 25 Kasım 2020 17:34:38 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Temmuz 2018 ve 30 Haziran 2019 tarihleri arasındaki inceleme döneminde, Türk inşaat demiri üreticilerinin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Buna göre bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjını İçdaş için %19,0 ve Kaptan Demir için %11,80 olarak belirlerken, Çolakoğlu Metalürji ve diğer üç boru üreticisi/ihracatçısı için tahmini damping marjını %17,30 seviyesinde belirledi.