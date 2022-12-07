ABD POSCO’dan ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Çarşamba, 07 Aralık 2022 10:51:11 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal karbon ve alaşımlı çelikten boyuna kesme levhaya uygulanan telafi edici vergiye yönelik 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 arasındaki dönemi kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Güney Koreli çelik üreticisi POSCO için nihai teşvik oranları 3 Haziran’da açıklanan ön sonuçlara göre değişmeyerek göz ardı edilebilir seviye olan %0,31 oranında yer aldı.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7208.40.3030, 7208.40.3060, 7208.51.0030, 7208.51.0045, 7208.51.0060, 7208.52.0000, 7211.13.0000, 7211.14.0030, 7211.14.0045, 7225.40.1110, 7225.40.1180, 7225.40.3005, 7225.40.3050, 7226.20.0000 ve 7226.91.5000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.