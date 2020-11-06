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ABD petrol ve doğal gaz borusuna yönelik hile soruşturması başlattı

Cuma, 06 Kasım 2020 12:40:53 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal petrol ve doğal gaz borularından alınan antidamping ve telafi edici vergilere yönelik yeni hile soruşturması başlattığını açıkladı. Bakanlık, sıcak sac ve şeridin küçük işlemler görmesi için Çin’den Brunei ve Filipinler’e ihraç edildikten sonra ABD’ye petrol ve doğal gaz borusu olarak ihraç edilip edilmediğini inceleyecek.

Eğer Bakanlık hile yapıldığına dair ön karar açıklarsa, söz konusu üründen nakit depozito alınması için Gümrük ve Sınır Koruma Birimi’ni bilgilendirecek. Antidamping vergisi ve telafi edici vergiler, gelecekteki olası ithalattan ve Bakanlığın hile soruşturmasını başlattığı tarihten itibaren ülkeye giren ve tahsil edilmemiş ithalattan alınacak.

Brunei’den yapılan kaynaklı petrol ve doğal gaz borusu ithalatının değeri, 2014-2016 yılları arasında sıfırken, 2017-2019 yılları arasında 29 milyon $ seviyesinde yer alıyordu. Aynı döneme dair ithalat verilerine bakıldığında, Filipinler’den söz konusu ürün için yapılan ithalatın değeri 69 milyon $’dan 105 milyon $’a yükseldi.


Etiketler: yassı ürünler  Kuzey Amerika  ABD  sıcak haddelenmiş  boru  borular  ticaret  |  benzer haberler »


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