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ABD Japonya’dan ithal nikel kaplamalı çeliğe antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Perşembe, 10 Nisan 2025 10:29:32 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Japonya’dan ithal tavlanmış nikel kaplamalı yassı mamullere uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık söz konusu ürüne uygulanan vergilerin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti. Ağırlıklı ortalama damping marjı Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation için %77,70 olarak belirlenirken, Toyo Kohan ve diğer Japon üreticiler için %45,42 olarak belirlendi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7212.50.0000 ve 7210.90.6000 kodları altında bulunuyor.


Etiketler: Yassı Ürünler ABD Japonya Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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