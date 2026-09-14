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ABD, İspanya'dan ithal palplanşa geçici antidamping vergisi getirdi

Pazartesi, 14 Eylül 2026 10:16:27 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, İspanya çıkışlı palplanşa uygulanan antidamping vergisine yönelik 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, ULMA Forja, S.Coop'un (ULMA) inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerin altından sattığını tespit ederek şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını %1,22 olarak belirledi.

Diğer tüm şirketler için geçerli damping marjı ise %18,81 seviyesinde yer aldı.

Nihai sonuçların ön sonuçların yayımlanmasının ardından 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.

Etiketler: ABD İspanya Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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