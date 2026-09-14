ABD, İspanya'dan ithal palplanşa geçici antidamping vergisi getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, İspanya çıkışlı palplanşa uygulanan antidamping vergisine yönelik 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, ULMA Forja, S.Coop'un (ULMA) inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerin altından sattığını tespit ederek şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını %1,22 olarak belirledi.

Diğer tüm şirketler için geçerli damping marjı ise %18,81 seviyesinde yer aldı.

Nihai sonuçların ön sonuçların yayımlanmasının ardından 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.