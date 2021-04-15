ABD inşaat demiri piyasasındaki olası fiyat artışı gerçekleşmeyebilir

Perşembe, 15 Nisan 2021 11:01:37 (GMT+3) | San Diego

ABD’de yerel hurda fiyatları önümüzdeki ay artış gösterebilecek olsa da, piyasa kaynakları, bunun sonucunda yerel inşaat demiri fiyatlarının artıp artmayacağından emin değil. Talep güçlü kaldı ve arz da nispeten kısıtlı seviyede. Ancak bazı kaynaklar, son zamanlarda inşaat projelerinin iptal edildiğine dair haberler ve birkaç ay içinde teslim edilebileceği için uygun fiyatlı ithal alımların artabileceğine dair beklenti nedeniyle endişeli.

Piyasa kaynakları, ABD merkezli inşaat demiri üreticilerinin, navlun ücretleri oldukça yüksek olduğu için fiyatlarını artırmak istemeyebileceğini söyledi. Ancak diğerleri, eğer üreticiler inşaat demiri fiyatlarını ve kârını artırmak isterse, bunun önüne geçmenin mümkün olmadığını iddia etti. Şimdilik, ABD’de yerel inşaat demiri fiyatları yatay seyrederek Ortabatı’da 926-970$/mt fabrika çıkışı ve Doğu Kıyısı’nda da 904-926$/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya devam etti.