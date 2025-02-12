ABD çelik sektörü ithalat vergilerini destekliyor

Birleşik Çelik İşçileri (USW), ABD Çelik İmalatçıları Birliği (SMA), Amerika Demir Çelik Enstitüsü (AISI) ve ABD’li çelik üreticisi Nucor Corporation, Başkan Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatı için açıkladığı %25 oranındaki ilave vergiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

USW Başkanı David McCall, çelik ve alüminyumun ABD’nin kritik altyapısı ile ulusal güvenliğinin temelini oluşturduğunu belirterek sözlerine başladı. Çin gibi ülkelerin düşük fiyatlı ürünleriyle küresel piyasayı domine ettiğinin ve özellikle Meksika’dan yapılan ithalatın arttığının altını çizen McCall, dolayısıyla küresel çelik kapasite fazlasını kontrol altına alacak vergilerden memnuniyet duyduğunu vurguladı. Ancak McCall, haksız ticarete karşı durmak için ticaret politikalarını ABD ile uyumlu hale getiren Kanada gibi partnerlerin diğerlerinden ayrı tutulması gerektiğini savundu. Bu nedenle hükümete yerel imalat sektörlerini güçlendirmenin yanı sıra kurallara uyan ticaret partneriyle olan ilişkilerini göz önünde bulunduran, ölçülü bir yaklaşım göstermesi çağrısında bulundu.

Öte yandan SMA Başkanı Philip K. Bell, Trump’a çabaları için teşekkür etti. Çin ve diğer ülkelerin ticaret kanunlarını ihlal ettiğini ve dampingli fiyatlardan ABD’ye satış yaptığını söyledi. Bell, vergilerin yerel üreticiler için eşit şartlar sağlayacağını, işçileri, istihdamı ve sektörleri koruyacağını dile getirdi.

Trump’ın kararını destekleyen AISI Başkanı ve CEO’su Kevin Dempsey, piyasayı bozan uygulamalarla mücadele için güçlü bir ticaret politikası uygulanması konusunda yönetimle çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

Son olarak Nucor CEO’su Leon Topalian, şirketin vergilerden memnun olduğunu söylerken, ulusal güvenliğin güçlü bir çelik sektörüyle sağlanacağına ve ABD çelik sektörünün çok uzun bir süredir dampingli ve sübvansiyonlu ithalatın altında kaldığına dikkat çekti. Ayrıca başkanın çabalarının tüm çelik üreticilerine eşit şartlar sağlayacağını vurgulayarak sözlerini tamamladı.