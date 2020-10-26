ABD Belarus’tan ithal inşaat demiri ve filmaşine yönelik antidamping vergisini değiştirmedi

Pazartesi, 26 Ekim 2020 17:11:05 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Belarus’tan ithal inşaat demiri ve alaşımlı ile alaşımsız filmaşine uygulanan antidamping vergisine ilişkin değişen koşul incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Bakanlık, Belarus’un antidamping vergisi yasasının amaçları açısından halen serbest piyasa ekonomisi olmayan bir ülke olduğuna, çünkü ekonomisinin öncelikli olarak serbest piyasa ilkelerine dayanmadığına karar verdi.

Belarus’un nihai antidamping marjları, inşaat demiri için %114,53 ve filmaşin için %280,02 seviyesinde yer alıyor.