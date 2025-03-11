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AB Ukrayna’dan ithal ürünlere yönelik muafiyetlerin uzatılmasını önerdi

Salı, 11 Mart 2025 10:54:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, Ukrayna demir-çelik sektörlerinin savaş koşullarındaki faaliyetlerini desteklemek amacıyla Ukrayna’dan ithal ürünleri ticari savunma önlemlerinden muaf tutmaya devam etmek için bir plan önerdiğini belirtti.

AB’ye yapılan demir-çelik ihracatı Ukrayna için önemli bir gelir kaynağı olduğundan bu ürünlerin vergi ve kotalardan muaf tutulmaya devam edilmesi Ukrayna ekonomisini destekleyecek.

Komisyonun önerisi onay için Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’na gidecek. Öneri kabul edilirse Ukrayna’nın AB’ye yaptığı çelik ihracatı, mevcut muafiyetin sona ereceği 5 Haziran 2025 tarihinden sonra da AB çelik koruma önlemlerinden muaf tutulmaya devam edecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2022 yılında Avrupa Konseyi Ukrayna’dan ithal bazı ürünlerle ilgili olarak ticareti geçici olarak serbestleştirmeye ve ticari imtiyazlar vermeye yönelik düzenlemeyi kabul etti ve ülkeden ithal ürünler üzerindeki tüm ithalat vergileri bir yıl süreyle askıya alındı. Söz konusu muafiyet, 6 Haziran 2023 ve 6 Haziran 2024 tarihlerinden itibaren olmak üzere iki kez uzatıldı.


Etiketler: Ukrayna Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri Kota ve Vergiler 

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