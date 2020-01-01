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Türkiye’de çelik levha fiyatları zayıf talebe rağmen aşırı yüksek

Türkiye’de yerel sıcak sac fiyatlarında Şubat ayının sonundan beri istikrarlı bir şekilde devam eden yükseliş, ülkede çelik ...

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