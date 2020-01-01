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Türkiye sıcak sac piyasasında fiyatlar tekrar yükseldi

Haftanın sonunda, Türkiye’de yerel sıcak sac fiyatları 1.070-1.100$/mt fabrika çıkışı aralığına yükseldi.

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