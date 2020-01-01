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Türkiye levha piyasasında satıcılar fiyat seviyelerini korudu

Türkiye levha piyasasında fiyatlar geçtiğimiz iki hafta boyunca değişiklik göstermedi ve talep yine toparlanma gösteremedi.

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