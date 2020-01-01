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Rus üreticiler Mayıs üretimli sıcak sac ile piyasayı test etmeye başladı, görünüm olumlu

Rusya merkezli sıcak sac üreticileri, Nisan ayı üretimli ihracat satışlarını neredeyse tamamladı.

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