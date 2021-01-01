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Pakistanlı sıcak sac ithalatçıları yeni alımlar konusunda temkinli

İthal sıcak sac fiyatlarının biraz daha düşmesi beklendiğinden, birçok Pakistanlı alıcı yeni ithal alımlarını ertelemeye ...

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