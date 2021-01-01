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Pakistanlı müşteriler ithal sıcak sac fiyatlarını yeni bağlantılarda aşağı çekmeyi başardı

Küresel çelik ve hammadde piyasalarında son zamanlarda artan düşüş beklentileriyle, Pakistanlı sıcak sac alıcıları yabancı ...

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