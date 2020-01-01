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Pakistanlı müşteriler fiyat artışı beklentisiyle sıcak sac alımı yaptı

Fiyatlarda beklenen artıştan kaçınmak isteyen Pakistanlı soğuk sac ve galvanizli sac üreticilerinin hammaddeye olan ilgisi yeniden arttı.

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