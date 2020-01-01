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Pakistanlı haddeciler yabancı sıcak sac tedarikçilerine baskı uygulamayı sürdürüyor

Pakistanlı sıcak sac alıcıları, en son indirimli fiyatlardan yaptıkları sıcak sac alımlarının ardından ve Türkiye ile Asya’da ...

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