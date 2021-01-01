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Pakistan’da büyük tonajlı sıcak sac indirimlerle satıldı

İthal sıcak sac tekliflerindeki düşüşün dibi gördüğüne inanan Pakistanlı haddeciler, son zamanlarda başlıca sıcak ...

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