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Pakistan sıcak sac alımlarında hala aktif

Pakistanlı sıcak sac alıcıları global piyasadaki gelişmeleri yakın takip ederek ne zaman mümkün olsa stoklarını yenilemeyi tercih ediyor.

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