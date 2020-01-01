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İç piyasadaki gerilemeyle Çin çıkışlı soğuk saca ilişkin beklentiler kötüleşti

Çin çıkışlı soğuk sac teklifleri çoğunlukla yatay seyretti.

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