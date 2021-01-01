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Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları arttı, beklentiler karışık

Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları, tatilin ardından mesainin yeniden başlamasıyla hafifçe arttı, ancak alımlar zayıf ...

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