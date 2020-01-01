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Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları arttı

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları 15 Haziran tarihinde 2.850-2.900$/mt FOB aralığında yer aldı.

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