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Çin çıkışlı levha fiyatları artan maliyetler sonucu yükselmeye devam ediyor, talep güçlü

Bugün itibarıyla, Çin’den dış piyasalara verilen çelik levha tekliflerinde fiyatlar önceki haftaya kıyasla ortalama 7,5$/mt arttı.

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